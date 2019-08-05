Yeşilyurt Belediyespor’da Palancı kampı değerlendirdi

3.Lig’in yeni ekibi Yeşilyurt Belediyespor’da Palandöken kampını değerlendiren teknik direktör Hayati Palancı, “Erzurum Palandöken’de 15 gün süren bir kam süreci geçirdik. İyi bir kamp dönemi olduğunu söyleyebilirim. Lige en iyi şekilde başlamak için kendimizi her yönden güçlendiriyoruz” dedi.

Malatya’nın 3.Lig’deki temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 15 gün önce başlanan Palandöken kampı sonra erdi.

Kampı değerlendiren Hayati Palancı, oynadıkları hazırlık maçlarında eksik noktaları daha net gördüklerini ve buna göre önlemler alacaklarını söyledi.

Kampın oldukça verimli geçtiğini kaydeden Palancı, “Erzurum Palandöken’de 15 gün süren bir kam süreci geçirdik. İyi bir kamp dönemi olduğunu söyleyebilirim. Lige en iyi şekilde başlamak için kendimizi her yönden güçlendiriyoruz. Kampta 2 hazırlık maçı oynadık ve takım olarak hangi seviyede olduğumuzu net bir şekilde gördük. Elbette ki eksiklerimiz için önlemler alacağız. Diğer taraftan fiziksel dayanıklılık ve güç odaklı çalışmalarımız oldu. İnşallah verimli çalışmalarımızın meyvelerini ligde toplarız” dedi.

“Amacımız Malatyalılara yeni sezon gurur duyacakları bir takım izletebilmek”

Palancı, transfer çalışmalarına da değinerek şunları söyledi:

“Transferde bize fayda sağlayacağına inandığımız arkadaşlarımızı kadromuza kattık. Kapta da bir kez daha gördük ki doğru transferler yapmışız. Belki transferde başka takviyeler de gerekebilir. Zaten yönetimimizin de bu konudaki çalışmaları devam ediyor. Amacımız Malatyalılara yeni sezon gurur duyacakları bir takım izletebilmek.”