Yeşil-siyahlı camiada büyük hayal kırıklığı! Sakaryaspor'un kader kongresinde delege şoku yaşandı!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un geleceğini yakından ilgilendiren ve kulübün yeni rotasını belirleyecek olan olağanüstü genel kurul toplantısı, camiayı derinden sarsan bir ilgisizlikle karşı karşıya kaldı.
Sakaryaspor'un olağanüstü genel kurulu toplantısı, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 31 Mayıs tarihine ertelendi.
Sakaryaspor'da, Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen olağanüstü kongreye bazı kurul üyeleri katıldı. Bin 213 delegenin 15 tanesinin imzası ile çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, 31 Mayıs tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.