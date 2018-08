Yerliler etkin tanıtımla satışları patlatacak

ONUR YILMAZ

ABD’nin Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırıma kalkışması, gözleri ‘yerli ve milli’ ürünlere çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı “Yerli cep telefonu kullanın” çağrısı toplumda karşılık buldu. Son dönemde internette yerli cep telefonu aramaları yüzde 100’ün üzerinde artarken etkin tanıtımla yerli ürün satışlarında patlama yaşanabileceği kaydediliyor.

MİLLİ ÜRÜNLER UCUZ

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Platformumuzda yerli cep telefonu aramalarında üç günde yüzde 121 artış olduğunu gözlemledik” açıklamasında bulundu. Yerli ürünlerin ithallerine oranla daha uygun fiyata satıldığını dile getiren Erturan, şöyle devam etti:

“Hükûmetimizin yerli üretim ve tüketim ile ilgili çağrıları doğrultusunda, biz de pazarın önemli oyuncularından biri olarak gerekli aksiyonları almaya odaklanıyoruz. Düşük marj uygulayarak, yerli cep telefonlarında rekabetçi fiyatlar sunuyor ve müşterilerimizi millî ürün kullanmaya teşvik ediyoruz. Bu kapsamda Vestel, Casper ve General Mobile ürünlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu ürünlerin, ithal benzerlerine göre ciddi fiyat avantajı söz konusu. Sürekli indirim ve kampanyalarla, yerli telefonları daha cazip hâle getireceğiz.”

TEKNOLOJİDE YARIŞIYORLAR

Yerli cep telefonu üreticileri Vestel, General Mobile ve Casper, uygun fiyatın yanı sıra teknolojide de ithallerle yarışıyor.

General Mobile, ürünlerini yurtdışına taşırken, Vestel, ‘Gururla yerli’ sloganıyla tüketicilerin beğenisine sunduğu ‘Z’ serisi ile büyük beğeni topluyor.

Türkiye’nin yerli teknoloji markası Casper da yeni akıllı telefonu VIA A3 Plus’ı kullanıcılarının beğenisine sundu. Yapay zekâ teknolojili 4+4 çekirdekli Helio P60 işlemcisi ve 6GB belleği ile VIA A3 Plus yüksek performansıyla öne çıkıyor. Casper, yeni telefonunda Helio P60 yapay zekâlı işlemcisi ile teknik donanımları üst seviyeye çıkarırken, tasarım ve dayanıklılığı da tüketicinin dikkatini çekiyor.

ATO’DAN 'YERLİ VE MİLLİ’ KAMU SPOTU

Ankara Ticaret Odası (ATO), yerli ve milli üretime yönelik çağrılara hazırladığı kamu spotlarıyla destek verdi. Kamu spotu olarak hazırlanan filmlerin ilkinde, Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan ilk üretim tesislerinden görüntüler yer aldı. İkinci filmde de Türkiye’nin bilim ve teknolojide katettiği gelişmeye işaret edildi.