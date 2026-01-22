Hollanda’da trafik yoğunluğu hayatı felç etti! En çok o şehirde etkili oluyor... 'Trafik sıkışıklığı başkenti' oldu

Akşam trafiği ağırlaşıyor, sabah daha akıcı Trafik yoğunluğundaki artış özellikle akşam saatlerinde belirginleşti. Birçok kentte akşam trafiği, 2024 yılına kıyasla daha yoğun seyretti. Buna karşılık sabah saatlerinde trafik akışının daha rahat olduğu gözlemlendi. Uzmanlar, bunun nedenini çalışma saatlerinin daha esnek hâle gelmesine bağlıyor. Bazı çalışanların güne evden başlayıp daha sonra ofise gitmesi, sabah trafiğini zamana yayarken, 17.00–18.00 saatleri arasında herkesin aynı anda eve dönmesi akşam yoğunluğunu artırıyor. En büyük trafik aksaması Arnhem’de yaşandı Hollanda genelinde yılın en büyük trafik aksaması 23 Ekim tarihinde Arnhem’de kaydedildi. Bu tarihte sürücüler, yolculuklarını normalden yüzde 97 daha uzun sürede tamamladı. Gecikmenin nedeni, A12 otoyolunun Arnhem yakınlarında meydana gelen bir zemin çökmesi nedeniyle trafiğe kapatılması oldu. Groningen’de trafik belirgin biçimde azaldı Araştırmaya göre trafik gecikmelerinin belirgin biçimde azaldığı tek şehir Groningen oldu. Kentteki gecikme oranı, 2024’e kıyasla yaklaşık yüzde 25 düştü. Bunun başlıca nedenleri arasında güney çevre yolundaki çalışmaların tamamlanması ve yenilenen Julianaplein kavşağının hizmete açılması gösteriliyor. Amsterdam hâlâ en yavaş şehir Her ne kadar en yoğun trafik Den Haag’da yaşansa da, Amsterdam ülkedeki en yavaş otomobil kenti olmayı sürdürüyor. Bunun başlıca nedeni, şehir genelinde azami hız sınırının 30 kilometreye düşürülmüş olması. Amsterdam’da ortalama hız 23 km/s’nin altında kalırken, Den Haag’da bu hız 25 km/s, Nijmegen’de ise 28 km/s’nin üzerine çıkıyor. Uluslararası karşılaştırma Uluslararası ölçekte değerlendirildiğinde, Hollanda’daki trafik gecikmeleri görece sınırlı düzeyde kalıyor. Yüzde 51’lik gecikme oranıyla Den Haag, dünya genelinde 81’inci sırada yer alıyor. Dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir ise yüzde 76 gecikme oranıyla Meksiko olarak kayıtlara geçti. ©Sonhaber.eu