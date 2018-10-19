Yerli logo oyunu

Yerli logo aldatmacaları ile ilgili şikâyetler artıyor. Ülkemizde üretilmeyen ürünlere de logo konuluyor.

Yabancı menşeli ürünlerin yerli olarak sunulduğunu fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaşan tüketiciler, Ticaret Bakanlığı’nı önlem almaya; yaptırımları ağırlaştırmaya davet ediyor. Bu konuda bir uyarı da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den geldi.

Palandöken, “Başta et olmak üzere, çok tüketilen gıdalarda yerli ürün olmamasına rağmen yerli üretim logosu bulunduranlar hakkında şikayetler aldık. Böyle fırsatçılara kesinlikle göz açtırılmamalı ve denetimler sıklaştırılmalı” çağrısında bulundu.