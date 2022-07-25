Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza oluştu
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Seferler, çalışmaların ardından bir süre sonra normale döndü.
Açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında enerji kesintisi yaşandığı aktarıldı.
Bu nedenle seferler Yenikapı-Bahçelievler istasyonları arasında gerçekleşti.
Teknik sıkıntının için başlatılan çalışmaların ardından seferler yeniden normale döndü.
Ayrıca sabah saatlerinde Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü aktarılmıştı.