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Aktüel Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza oluştu
Aktüel

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza oluştu

İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Seferler, çalışmaların ardından bir süre sonra normale döndü.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 13:29:00 -
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza oluştu

Açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında enerji kesintisi yaşandığı aktarıldı.
Bu nedenle seferler Yenikapı-Bahçelievler istasyonları arasında gerçekleşti.

Teknik sıkıntının için başlatılan çalışmaların ardından seferler yeniden normale döndü.

Ayrıca sabah saatlerinde Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü aktarılmıştı.

Mehmet Tevfik Göksu'dan tepki

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Üsküdar - Çekmeköy ile Yenikapı - Havalimanı metrolarında meydana gelen arızalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

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