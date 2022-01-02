Yeni yıla işçilerle birlikte girdi

Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde belediye işçilerini ziyaret eden Bakan Varank’a, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti. Belediyenin farklı birimlerinde çalışan işçilerle sohbet eden Varank, işçilerin yeni yılını kutladı, onlara işlerinde kolaylıklar diledi. “Güvenlik güçleri, sağlık personelleri başta olmak üzere şehirlerde, ilçelerde hayat daha rahat yaşansın diye fen işlerinden temizlik personeline, zabıtalara kadar herkes bu gece görevlerinin başında. Kendilerine gerçekten müteşekkiriz” diyen Bakan Varank, “Tüm Türkiye’ye hayırlı, bereketli bir sene diliyoruz. İnşallah 2022 yılı her manada Türkiye’nin başarı yıllarından bir tanesi olacak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Mekanik süpürme aracını kullandıktan sonra temizlik işçileriyle sohbet eden Varank, işçilere, gazetecilere ve çevredeki vatandaşlara baklava ikramında bulundu. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ndaki nöbetçi sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Bakan Varank, çalışanlarla sohbet etti ve yeni yıla ilişkin iyi dileklerde bulundu.