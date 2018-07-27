Yeni sezon öncesi Galatasaray'da Mariano depremi!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da Mariano, sakatlığı nedeniyle Süper Kupa'da oynanacak Akhisarspor ile Süper Lig'in ilk iki haftasındaki mücadelelerde forma giyemeyecek.27 Temmuz 2018 Cuma 17:04
Geçtiğimiz sezonun istikrarlı isimlerinden Mariano, 2018-19 öncesi nazara geldi.
G.Saray'ın yeni sezon öncesi kampında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçı ile ligin ilk iki haftasında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar ligde önce deplasmanda Ankaragücü sonra da iç sahada Göztepe ile karşılaşacak.
AYNI SAKATLIĞI İKİ KEZ YAŞADI
Kas içinde ödem ve kanama tespit edilen 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon iki kez aynı sakatlığı yaşamıştı.
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