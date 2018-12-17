Yeni Malatyaspor'da kupa maçı hazırlıkları





MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında çarşamba günü Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Etimesgut Belediyespor maçı için Nurettin Soykan Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, ligde Antalyaspor maçından 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür eden Sadık, "Ligde ikinci sıraya yükseldik, bizim için çok güzel bir başarı. Üst sıralarda kalabildiğimiz kadar kalarak, takımımızı daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle buruk bir sevinç yaşadığını aktaran Sadık, kırmızı karta anlam veremediğini belirterek, "Herhangi bir yumruk atma veya itme yok. O sırada Diego arkadan saçımı çekiyor. Hakem arkadaşla maçın ardından sakin bir şekilde görüştüm ve hiçbir şey yapmadığımı söyledim. Disiplin kurulu tarafından detaylı incelenir ve nihai karar verilir. Son karşılaşmada takımımın yanında olmak istiyorum, inşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Kırmızı kartı hak edecek hiçbir şey yapmadım." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya ekibinin kaleci antrenörü Murat İsmet Erdeğer de yaptığı açıklamada, lige kaleci Ertaç Özbir ile başladıklarını, Ertaç'ın sakatlanmasının ardından kaleyi Fabien Farnolle'nin devraldığını aktardı.

Farnolle'nin iyi performans gösterdiğini anlatan Erdeğer, "Etimesgut Belediyespor ile ilk maçta Abdulsamed Damlu'yu oynattık. Abdulsamed de bize ışık verdi. Genel olarak kalecilerimizin performanslarından memnunuz. Ligde ikinci sırada ve 28 puandayız, tadını çıkaracağız ve çalışmaya da devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.



