Yeni hedefleri TL! ‘Dolar 50 TL olacak’ diyenler direksiyonu kırdı

İki sene önce hep bir ağızdan, "Dolar 50 TL olacak" diyerek ortalığı velveleye veren, ancak yalanları ellerinde patlayan sözde ekonomi uzmanları, şimdi de doğrudan Türk Lirası'nı hedef almaya başladı. Yazar Alaattin Aktaş, "TL’nin değerli olduğunu kim söylüyor" diyerek Türk Lirası hakkında akılalmaz ifadeler kullandı.

"Ekonomim" yazarı Alaattin Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

Yanılmaktan bıkmayan ama vatandaşı yanıltmaktan da hiç rahatsızlık duymayan bir kesim var. Dün de yazdığım gibi hiçbir gerekçe ortaya koymadan dövizin hızla artacağını söylemekten hiç geri durmuyorlar.

Bu kişilere göre TL çok değerli ve mutlaka değer yitirmesi gerekiyor.

Peki TL’nin reel olarak değerli olduğu nasıl ölçülüyor, kim ölçüyor bunu?

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Türkiye’de TL’nin reel değerini ölçen tek bir çalışma var, o çalışmayı da Merkez Bankası yapıyor ve sonuçlar her ay açıklanıyor. 2003 yılı 100 kabul edilerek yapılan bu çalışmaya göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi bu yıl mart ayında 58 düzeyinde oluştu. Yani TL değerli değil, çok değersiz. Evet değersiz! Bu durum, bizim TÜFE artışını eksik ölçmemizden kaynaklanabilir. Varsayalım TÜFE artışını ancak yarı oranında ölçüyor ve açıklıyoruz; çarpalım 58’i iki ile, elde edeceğimiz düzey 116’dır. Yine de TL’de anormal bir değerlilik söz konusu değil.

Yİ-ÜFE’yi daha gerçekçi bir fiyat endeksi olarak görebiliriz. Ona göre yapılan hesaplama ise reel kur endeksinin mart ayında 88 düzeyinde bulunduğunu gösteriyor.

Peki TL’nin aşırı değerli olduğuna ilişkin görüşlerin dayanağı ne, yok!