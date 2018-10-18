Yeni Havalimanı'nda bilet satışlarına başlandığı açıklandı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yapılacak seferlerin biletlerinin satışlarına başlandığını açıkladı.18 Ekim 2018 Perşembe 20:41
Ekşi, Twitter’dan 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'ndan bilet satışlarına başlanan tarifeli seferlerle ilgili açıklama yaptı.
Bilal Ekşi, "Azerbeycan Bakü'ye İstanbul Yeni Havalimanı'ndan uçuşlarımız 'web/mobilden' satışlara açılmıştır. İki can kardeş ülkeye (Azerbaycan ve KKTC) merhaba diyerek Yeni Havalimanı'ndan sefer yapıyoruz. 31 Aralık’a kadar promosyon fiyatları ile Yeni Havalimanından uçun!" çağrısında bulundu.
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