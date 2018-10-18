THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yeni Havalimanı'nda bilet satışlarına başlandığı açıklandı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yapılacak seferlerin biletlerinin satışlarına başlandığını açıkladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:41
Yeni Havalimanı'nda bilet satışlarına başlandığı açıklandı

Ekşi, Twitter’dan 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'ndan bilet satışlarına başlanan tarifeli seferlerle ilgili açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Azerbeycan Bakü'ye İstanbul Yeni Havalimanı'ndan uçuşlarımız 'web/mobilden' satışlara açılmıştır. İki can kardeş ülkeye (Azerbaycan ve KKTC) merhaba diyerek Yeni Havalimanı'ndan sefer yapıyoruz. 31 Aralık’a kadar promosyon fiyatları ile Yeni Havalimanından uçun!" çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:41
  1. İstanbul
  2. türk hava yolları
  3. yeni havalimanı
  4. bilet satışları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O iki köyün muhtarı görevden alındı
    1. O iki köyün muhtarı görevden alındı
    2. Bursa'da bulduğu parayı sahibine 11..
    3. Özgüven eksikliğinin arkasında yatan..
    4. Çocuk büyütürken bu hatalara düşmeyin
    5. Mide üşütmesi bu belirtilerle kendini..
    6. Yerel seçimler öncesi İYİ Parti TV..
    7. Yeni Havalimanı'nda bilet satışlarına..
    8. Uyurken salya akmasının önüne geçmek..
    9. Taraftarlar tesisi bastı! Tam 200 kişi
    10. PFDK'dan Bulut'a 4 yıl men cezası
    11. Birleşmiş Milletler: İdlib..
    12. İsrail'e girişi engellenen Amerika'lı..
    13. Merkel'den Brexit açıklaması: Anlaşma..
    14. Arakanlı Müslümanlar: Bizi öldürün ama..
    15. Rusya uyardı: Saakaşvili'nin izinden..
    16. Mikropları ayakkabımızla eve taşıyoruz
    17. Konya'da bir anlık dalgınlığın sonu:..
    18. Minibüs kamyona ok gibi saplandı: 2..
    19. Kartal zorlu maça hazırlanıyor
    20. İsrail'i boykot ediyordu! Hukuk..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı