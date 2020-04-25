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Dünya

Yemen ordusundan Husiler’e darbe! "Askeri hedefler yok edildi"

Yemen’de İran destekli Husiler’in büyük çaplı saldırılarının geri püskürtüldüğü ve milislere ait 3 büyük askeri birliğin yok edildiği bildirildi.

2020-04-25 07:25:00 - 2020-04-25 07:27:15
Yemen ordusundan Husiler’e darbe! "Askeri hedefler yok edildi"

Yemen ordusu, Marib vilayetindeki Husiler’e ait 3 askeri birliği yok ettiğini duyurdu.

Ülkenin doğusundaki Marib vilayeti Survah cephesi komutanı Tuğgeneral Ahmed Ebu Usba, orduya ait Semtembernet haber sitesine yaptığı açıklamada, geçen günlerde, İran destekli Husiler’in büyük çaplı saldırılarının Yemen ordusu tarafından püskürtüldüğünü, karşı tarafın ağır can kaybı verdiğini ve askeri teçhizatlarının büyük hasara uğratıldığını söyledi.

“3 büyük birlik yok edildi”

Survah cephesinde saldırı hazırlığı yapan Husi milislere ait 3 büyük birliğin yok edildiğini belirten Usba, Marib vilayeti güzergahını ele geçirmek üzere Husiler’in yaklaşık iki aydır hazırlık yaptıklarına dikkat çekti.

Husiler kontrol ettikleri alanları genişletmek istiyor

Husiler’den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkede petrol merkezlerinden sayılan Marib vilayetinin büyük kısmı, Yemen ordusunun kontrolünde bulunuyor. Vilayetteki bazı noktaları elinde tutan Husiler, kontrol alanlarını genişletmek için çaba göstermeye devam ediyor.

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Yorumlar

Adnan

İnanmadıgı allah a canına kast ettigi müslümanın hesabını versin zalimler için yaşasın cehennem
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