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Yaz spor okullarına yoğun ilgi

Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor.

02 Temmuz 2019 Salı 10:38
Yaz spor okullarına yoğun ilgi

Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor.


Yaz tatilinde gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, sağlıklı bir yapıya sahip olması, yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri ve sosyal sorumluluk kapsamında başlatılan yaz spor okulları bu yıl da büyük ilgi görüyor. Beden eğitimi bölümünden mezun olan 120 kişinin görev alacağı yaz spor okullarında 12 branşta 7-8 bin öğrencinin faydalanması planlanıyor.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yaz spor okullarının halı saha, spor salonları ve okul bahçelerinde start aldığını belirterek, Bağlar, Keklikpınar, Biçer, Sümbül, Berçelan gibi mahaller dışında Geçitli, Üzümcü, Taşbaşı, Çimenli gibi köylerimizde de kurslarımız açılmış ve oradaki çocuklarımızın da sporla tanışması sağlanmıştır. Bu yıl ayrıca müzik, resim, fotoğrafçılık ve halk dansları alanında da kurslarımız açılacaktır. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunda görev alan usta öğreticilerimizin eğitim vereceği bu kurslarımızda, öğrenci sayısının artması durumunda dışarıdan da usta öğretici görevlendirilmesi yapılabilecektir. Spor ve sanat kurslarımız için Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurular yapılabilecektir. 6-18 yaş aralığında herkesin başvurabileceği kurslar tamamen ücretsizdir. Bunların dışında üniversiteye yönelik yaz kurslarımız açılmış olup, bu bağlamda 12. sınıfta okuyan ve gelecek yıl sınava girecek 430 öğrencimize yaz boyunca eğitim verilecektir” dediler.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:38
  1. sanat
  2. fotoğraf
  3. fotoğrafçılık

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