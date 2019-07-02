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Yaz spor okulları start aldı

Balıkesir’de düzenlenen 2019 Yılı Yaz Spor Okullarının açılış töreni Vali Ersin Yazıcı’nın da katılımı ile Kurtdereli Spor Salonu’nda yapıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 12:56
Yaz spor okulları start aldı

Balıkesir’de düzenlenen 2019 Yılı Yaz Spor Okullarının açılış töreni Vali Ersin Yazıcı’nın da katılımı ile Kurtdereli Spor Salonu’nda yapıldı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları’nda 23 branşta bin 798 sporcu eğitim görecek.


Öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiviteler yapması amacıyla, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları düzenlenen törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından açılış konuşması yapıldı.



Vali Yazıcı, Balıkesir bir spor şehri olacak"


Balıkesir’in son yıllarda sporda büyük bir başarı yakaladığı ve spor şehri haline geldiğini ifade ederek sözlerine başlayan Vali Ersin Yazıcı ise, "Bugün burada yaz spor okullarına katılanlardaki heyecanı görmek beni son derece mutlu etti. Bizler bu çocukların tamamına sahip çıkıyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız diyoruz ve bunların arkasında durmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın sağlıklı, ahlaklı, nitelikli yetişebilmesi için el birliği için ne yapılması gerekiyorsa yapmamız lazım. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Velilerimizi çocuklarını spora teşvik ettikleri için bir kez daha kutluyorum. Spor okullarının ilimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. Vali Yazıcı, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada ise, "Yaz aylarında yapabileceğiniz en doğru şeyi bugün başlatıyorsunuz. Hayatınızdaki iki aylık güzel aktiviteyi bugün başlatıyorsunuz. Bu kararı verdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Sporun ayrıca, özgüven, arkadaşlık ve kaynaşma açısından da son derece önemli olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, günümüz dünyasında sporun bedensel bir aktivite olmasının ötesinde, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren, bu yönüyle de insanlar ve toplumlar arasında barışa hizmet eden en etkin araçlardan biri olduğunu vurguladı.



Yaz okullarında 23 Branşta spor yapılacak


Okulların kapanması ile başlayan Yaz Spor Okullarında Atletizm, Badminton, Basketbol, Bedensel Engelliler, Boks, Cimnastik, Futbol, Hentbol, Görme Engelliler,Güreş, Oryantiring, Halter, Hentbol, İşitme Engelliler, Judo, Karate, Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Geleneksel Okçuluk branşlarında öğrenciler, yaz tatili boyunca konusunda uzman antrenör ve hocalarla eğitim görecek.


2019 Yılı Yaz Spor Okullarının açılış töreni Kurtdereli Spor Salonu’nda Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, bazı kurum müdürleri, efsane atlet İsmail Akçay ile antrenörlerin ve sporcuların yanı sıra aileler katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:56
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