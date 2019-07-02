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Yaz spor okulları açılış töreni gerçekleştirildi

Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019 yılı yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleşti.

02 Temmuz 2019 Salı 10:33
Yaz spor okulları açılış töreni gerçekleştirildi

Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019 yılı yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleşti.


8 Kasım Stadyumu’nda düzenlenen yaz spor okullarının açılış töreni Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, antrenör, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan program İstiklal Marşı’nın okunması ve Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cihan Erdem’in konuşmasıyla devam etti.


Müdür Cihan Erdem “İlçe Müdürlüğümüz bünyesince yıl boyunca devam eden ilçe spor merkezleri projesi kapsamında uygulanan 2019 yılı yaz spor okulları açılış törenin yüzlerce gencimiz ve siz değerli velilerle başlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kültürel bir olgu olan spor, evlatlarımızın fiziksel ve mental gelişmelerine katkı sağlarken bunun yanında sosyal çevre adaptasyonlarını kolaylaştırır, toplum içinde kendisini daha iyi ifade eden çevresiyle daha rahat iletişim kurabilen bir birey olmasına olanak sağlar. İlçemizde 5-18 yaş grupları arasındaki çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik olarak düzenlenecek yaz spor okullarımızda 19 spor branşıyla faaliyette bulunmanın yanında özel sporcularımıza da spor branşlarında eğitim verilecektir. Proje kapsamında çocuk ve gençlerimizin spora yönlendirilmesi, kötü ve zararlı alışkanlıklardan kaçınması, tatil ve serbest zamanlarını uzman antrenörlerle düzenli ve en iyi şekilde gelişimlerine katkıda bulunacak hedefler planlanmaktadır. Kıymetli ailelerimizin çocuklarını spora yönlendirmedeki hassasiyeti her geçen gün artmakta bu da bizleri sevindirmektedir. Katkıları için Sayın Kaymakamımız Mustafa Kaya, Belediye Başkanımız Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nedim Çetin’e ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz İzzet Arslan’a teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.


Program sporcuların güreş, jimnastik, judo gibi sporlardaki gösterilerini sunması ve antrenörlerin tanıtılmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:33
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