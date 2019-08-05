Yaylada spor zamanı

Çocukları sporla buluşturmak ve belirli yaş üstü insanları hareketsiz yaşamdan uzaklaştırmak amacıyla Maçka Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından, doğal güzellikleri ve temiz havası ile ünlü Kadırga Yaylasına bağlı Eskala Obasında bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Yaz ayları boyunca hayvanları ile birlikte çıktıkları yaylada kalanlar, uzman görevlilerin hazırladıkları etkinlikler ile neşeli saatler geçirdi, voleyboldan halat çekmeye, çuval yarışmasından matrak ve dart atışına kadar heyecan dolu anlar yaşadı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Şehir merkezlerindeki insanları bir şekilde sporla buluşturuyoruz. Ancak uzak yerlerdekilerin de sağlıklı gelecek için spor yapması gerekiyor. Hedefimiz en ücra yerlerde yaşayanlara belirli periyotlarla da olsa ulaşmak. Çocuklara spor yaptırmak,büyükleri hareketsiz yaşamdan uzaklaştırmak için etkinlikler düzenlemek. İl ve ilçe müdürlüklerimize bağlı antrenör ve uzmanlarımız bu konuda sürekli hareket halinde, farkındalık sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Antrenör Fatma Nazlı Samat, Sportif Eğitim Uzmanı Gökhan Koç ve Adem Çoğalmış ile birlikte Eskala Obasına giden Maçka Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nevzat Beldüz, “Çocuk ve gençlerimizle uçurtma uçurduk, matrak, halat çekme ve çuval yarışmaları ile neşeli saatler geçirdik, voleybol oynadık. Bunun dışında büyüklerimizle de, temel amacı hareketsiz yaşamın önüne geçmek olan‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında mangala ve voleybol oynadık, dart attık. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.