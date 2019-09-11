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Yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi

Sonbaharın gelmesiyle birlikte hanımlar çorba tariflerini daha çok aratmaya başladı. Son günlerde en çok merak edilen çorbaların başında ise "Yayla çorbası" geliyor. İşte, merak ettiğiniz "Yayla çorbası nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
Yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi

Sonbaharın gelmesiyle birlikte hanımlar çorba tariflerini daha çok aratmaya başladı. Son günlerde en çok merak edilen çorbaların başında ise "Yayla çorbası" geliyor. İşte, merak ettiğiniz "Yayla çorbası nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Yayla çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 Türk kahvesi fincanı pirinç
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 7 su bardağı su
  • 1 yumurta
  • Yarım Türk kahvesi fincanı un
  • Sıvıyağ
  • Tereyağı
  • Tuz
  • Nane 

Öncelikle pirinç ayıklanıp, temizlenir.

Ardından bir tencerenin içerisine su, yağ, tuz ve pirinç alınır ve kaynamaya bırakılır.

Bir kasede yoğurt, un ve yarım su bardağı ılık su iyice çırpılır.

Pirinçler yumuşayınca yoğurtlu karışım tencereye eklenir.

Çorbayı kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirmeniz önemli.

Çorbanın altını kapattıktan sonra bir tavaya arzu ettiğiniz miktarda tereyağı ekleyin. Tereyağı eriyince içerisine nane ilave edin. Kızdırdığınız naneyi tencereye dökün.

Aman dikkat! Kızgın yağ ve çorba ciddi yanıklara yol açabilir. Bu nedenle tencerenin kapağını kullanarak yağın etrafa sıçramasını önlemelisiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
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