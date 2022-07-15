Yatırım yapana önemli imkânlar sunuluyor

Buğra Kardan

7 bölgede fabrika kurulması, 81 ilde şirket açılması adına kritik adımlar atılıyor.

Yerlilik oranı artıyor

Yerli üretim ve ihracat başarılarına yenilerini eklemek, refah ile kalkınmayı arttırmak için devreye alınan teşvik paketleri meyvelerini veriyor. Bu paketler savunma sanayii, makine, otomotiv ve demir-çelik dahil pek çok sektörde atılım yapılmasına olanak tanıyor.

Vergi muafiyeti söz konusu

Yatırım bölgeleri de önemli görevler görüyor. Buralarda yerlerini alan yerli ve yabancı firmalar pek çok fırsattan yararlanıyor. İşte yatırım bölgeleri ve firmalara sundukları avantajlar:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)

Yazılım, Ar-Ge ile tasarımdan elde edilen kazançlara gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti.

Üretilen her bir uygulamanın ve yazılımın satışına 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV muafiyeti.

Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretine her türlü vergiden muafiyet.

Her bir Ar-Ge ürünün üretilmesi için gerekli yatırım, işletmeci şirketin uygun bulup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapılıyor.

SGK primi işveren payının yüzde 50’si devlet tarafından karşılanıyor.

Ar-Ge, tasarım ve yazılım projeleri kapsamında ithal edilecek ürünlere gümrük vergisi; düzenlenecek evraklara ise damga vergisi muafiyeti.

Düşük iletişim gideri

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB):

Arazi alımında KDV muafiyeti.

Tesis inşasının tamamlanmasından itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti.

Düşük su, doğal gaz ve iletişim gideri.

Parsellerin bölünmesi veya birleştirilmesinde vergi muafiyeti.

Tesis inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti.

Belediye hizmetlerinden faydalanılmaması durumunda katı atık vergisi muafiyeti.

Olumlu adımlar

Serbest Bölgeler (SB)

Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden muafiyet.

İmalat şirketleri için kurumlar vergisinden muafiyet.

KDV ve özel tüketim vergisinden muafiyet.

Düzenlenecek evraklara uygulanan damga vergisinden muafiyet.

Emlak vergisinden muafiyet.

Tamamı yurt dışına olmak kaydıyla SB’lerden verilecek belirli lojistik hizmetlere gelir ve kurumlar vergisi istisnası.

Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden muafiyet.

Mallar süre sınırlaması olmaksızın SB’lerde tutulabiliyor.

Şirketler, SB’lerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabiliyor.

Tapu harcı yok

Mülk alım-satımında tapu harcından muafiyet.

İnşaat, proje, iskân, izin ve onay süreçlerinde KDV muafiyeti.

KDV ve diğer vergilerden muaf hazır altyapı.

İkinci el veya kullanılmış makine getirilmesine izin.

353 OSB mevcut

Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve yüksek teknoloji alanındaki yatırımları çekmek üzere tasarlanan TGB’lerin 63’ü aktif olup 21’inin ise onayı alınmış durumda. Türkiye’de 258’i faal 353 adet OSB bulunuyor. 95 OSB’nin inşası devam ediyor.