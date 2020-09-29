Yatırım fonu istatistikleri
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,71 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,71
|295
|243
|52
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,51
|72
|59
|13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|1,78
|17
|17
|0
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|1,67
|65
|37
|28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,76
|69
|58
|11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,51
|34
|34
|0
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|1,96
|13
|13
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,03
|25
|25
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)