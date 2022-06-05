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Aktüel Yaşlı kadın elleri bağlı halde evinde ölü bulundu
Aktüel

Yaşlı kadın elleri bağlı halde evinde ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda yaşlı bir kadın, elleri bağlı halde evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 00:31:00 -
Yaşlı kadın elleri bağlı halde evinde ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda yaşlı bir kadın, elleri bağlı halde evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Muhtar Caddesi Taksim Fırını Sokak'taki bir binanın ikinci katında yaşayan Aysel Bozkurt'tan gün içerisinde haber alınamaması üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Kapıyı açan olmayınca polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, elleri iple bağlı şekilde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Aysel Bozkurt’un cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, ölen kadının daha önce cinayetten cezaevine girdiği öğrenildi.

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