Yaşlı adam oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Olay, Kozluk ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 80 yaşındaki İ.A. ile 35 yaşındaki oğlu Z.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğini alan İ.A., evli ve bir çocuk babası olan oğlu Z.A.'ya ateş etti. Z.A olay yerinde hayatını kaybederken, baba İ.A. ise gözaltına alındı. Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılan Z.A.'nın cenazesi daha sonra otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.