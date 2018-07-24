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Yasin Öztekin'den manidar veda! 'Herkes mutlu olsun'

Galatasaray'la sözleşmesi sona ererek takımdan ayrılan Öztekin, sosyal medya hesabından taraftara ve kulübe veda mesajı yayımladı.

24 Temmuz 2018 Salı 22:00
Yasin Öztekin'den manidar veda! 'Herkes mutlu olsun'

Galatasaray formasıyla bir fotoğrafını paylaşan Yasin, şu ifadelere yer verdi:

"Kariyerimde ve hayatımdan bir 4 seneyi daha geçirdim. Çok güzel anlar yasadım, ilk şampiyonluğumu Galatasaray'da yaşadım. Unutulmayacak anılar benim için. Sunu bilin, her zaman elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştım. Rabbim bizim için yol çizmiştir, bize de bunu uygulamak düşer. Ama ben çizgimi hiç bir zaman bozmadım. Duyguların yoğun yaşandığı, mutluluğun en dibini yaşadığım bu zamana şükürler olsun. Herkes mutlu olsun, iyi olsun. Şimdi gitme zamanı geldi. Herkes hakkını helal etsin. Hoş çakalın"

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 22:00
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