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Aktüel Yasaklı ırk köpekler için flaş çağrı
Aktüel

Yasaklı ırk köpekler için flaş çağrı

Samsun'un Atakum ilçesinde gittikleri bir tesiste bulunan ve yasaklı ırk kategorisine giren iki 'Dogo Argentino' saldırısına uğrayan Sibel Güven ve 4 yaşındaki kızı Ece Güven’in ardından Başıboş Köpek Platformu sosyal medya hesabı üzerinden devlete çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 17:13:00 -
Yasaklı ırk köpekler için flaş çağrı

YENİ AKİT  ANKARA

Başıboş köpek sorunu gündemdeki yerini korurken Samsun’dan üzücü bir haber geldi.

sınıf öğretmeni Sibel Güven ve 4 yaşındaki kızı Ece Güven, Atakum ilçesinde gittikleri bir tesiste bulunan iki 'Dogo Argentino' yasaklı ırk köpeğin saldırısına uğradı. Sınıf öğretmeni Sibel Güven ve 4 yaşındaki kızı Ece Güven, Samsun'un Atakum ilçesinde gittikleri bir tesiste bulunan ve yasaklı ırk kategorisine giren iki 'Dogo Argentino' saldırısına uğradı. Yaşanan saldırının ardından Başıboş Köpek Platformu sosyal medya hesabı üzerinden devlete çağrı yaptı.

Platformun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Devlet vatandaşı korumak için vardır Halkın can güvenliği sorumsuz canavar sahiplerinin inisiyatifine bırakılamaz Yasaklı ırk köpekler uyutulmalı #KöpekleriUyutun” dedi.

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