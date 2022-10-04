Yaralı Askere hastanede ziyaret
Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan, Suriye Sınırındaki Güvenç Kırsal Mahallesindeki Karakola açılan ateş sonucu yaralanan askeri Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.
YENİ AKİT ANKARA
YPG/PYD teröristler tarafından Suriye sınırında bulunan Güvenç kırsal mahallesinde ki Jandarma karakoluna, sınırın öteki tarafından hain bir saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucu 1 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askeri Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ziyaret etti.
Yaralı askerin durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi alan Yavuz ve İlhan yaralı askere acil şifalar diledi.