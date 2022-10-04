  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yaralı Askere hastanede ziyaret
Aktüel

Yaralı Askere hastanede ziyaret

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan, Suriye Sınırındaki Güvenç Kırsal Mahallesindeki Karakola açılan ateş sonucu yaralanan askeri Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 14:46:00 -
Yaralı Askere hastanede ziyaret

YENİ AKİT  ANKARA

YPG/PYD teröristler tarafından Suriye sınırında bulunan Güvenç kırsal mahallesinde ki Jandarma karakoluna, sınırın öteki tarafından hain bir saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucu 1 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askeri Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ziyaret etti.

Yaralı askerin durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi alan Yavuz ve İlhan yaralı askere acil şifalar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23