Yalova'da korkunç kaza: 2 ölü!
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kamyon ile otomobilinçarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.15 Temmuz 2018 Pazar 14:55
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 41 LA 049 kamyon ile 34 AB 7587 plakalı otomobil, Yalova-Armutlu karayolu Ortaburun Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi ise ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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