Yalova'da korkunç kaza: 2 ölü!

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 41 LA 049 kamyon ile 34 AB 7587 plakalı otomobil, Yalova-Armutlu karayolu Ortaburun Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.