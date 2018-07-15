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Yalova'da korkunç kaza: 2 ölü!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kamyon ile otomobilinçarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

15 Temmuz 2018 Pazar 14:55
Yalova'da korkunç kaza: 2 ölü!

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 41 LA 049 kamyon ile 34 AB 7587 plakalı otomobil, Yalova-Armutlu karayolu Ortaburun Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 14:55
  1. Yalova
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