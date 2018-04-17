Yakın Doğu Euroleague kupasına odaklandı

Kadınlar Euroleague’de Final Four’a kalan ve cuma günü Final Four’a ev sahipliği yapacak olan Macar ekibi Uniqa Sopron ile deplasmanda karşılaşacak olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde koç Zafer Kalaycıoğlu şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Sezon başındaki Final Four hedeflerine ulaştıklarını bu noktadan sonra şampiyonluk istediklerini belirten Kalaycıoğlu, “Ölüm grubu olarak nitelendirilen zor bir grubu ilk sırada tamamlamadık ve bu da oyuncularımıza büyük bir öz güven kattı” dedi. Geçen sezon kazanılan Eurocup ve lig şampiyonluğunun ardından beklentilerin doğal olarak yükseldiğini belirten Kalaycıoğlu, “Katıldığımız her turnuvada şampiyonluk istiyoruz. Final Four’un Rus ekipleri Dynamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg da son derece güçlü takımlar ama bizim de onlardan bir eksiğimiz yok” dedi.

“İşimiz kolay değil”

Yarı finalde karşılaşacakları Sopron’un çeyrek finalde Fenerbahçe’yi elediğini hatırlatan tecrübeli basketbol adamı, “Sopron özellikle kendi sahasında çok önemli bir taraftar desteğine sahip. Taraftarlarının da itmesiyle sert bir savunma yapıp, rakipleri zorlayabiliyorlar. Kağıt üstünde favori olarak görünebiliriz ancak Fenerbahçe gibi güçlü bir takımı iki defa yenerek, kupanın dışına itmiş bir takımdan bahsediyoruz. İşimizin kolay olmadığının farkındayız” şeklinde konuştu. Antrenmanlarını Macar taraftarların ses kayıtlarıyla yaptıklarını belirten Kalaycıoğlu, “Antrenmanlarımızı maç provaları şeklinde gerçekleştirdik. Sopron’un hücum setlerini oynamaları için erkek basketbolcuları idmanlarımıza davet ettik ve kızlarımız erkek oyunculara karşı savunma yaptı” diye konuştu.

Öz güvenimiz çok yüksek

Yakın Doğu Üniversitesi’nin millî oyuncusu Olcay Çakır, millî takım kamplarına Eurocup ve Euroleague’de final oynamış oyuncular olarak gitmenin büyük bir öz güveni de beraberinde getirdiğini söyledi. 24 yaşındaki oyuncu, “Galatasaray Eurocup’ı kazanmak için büyük bir avantaj elde etti. Biz de umuyorum ki Final Four’dan kupayla döneceğiz. Bu Türk kadın basketbolunda yarınlara umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.



Anlatılmaz yaşanır

Yakın Doğu’nun kaptanı Bahar Çağlar, Euroleague’i kazanmanın tarifi zor bir his olduğunu söyledi. Galatasaray’la 2014’te Euroleague kupasını kazanırken favori olmadıklarını hatırlatan Bahar Çağlar “Şu anda Yakın Doğu ile de benzer bir durumdayız. Ekaterinburg ve Dinamo Kursk oldukça güçlü takımlar ancak biri lider tamamladığımız grupta rakibimizdi. Diğeriyle de Süper Kupa’da karşı karşıya gelmiştik. Her ikisi de yakından tanıdığımız ekipler” dedi.