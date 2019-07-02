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Yahyalıspor Altyapısı Muammer Benli’ye Emanet

2019/2020 sezonunda Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek olan Yahyalıspor altyapı sorumluluğuna ve Kulüp Müdürlüğüne Muammer Benli getirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 08:43
Yahyalıspor Altyapısı Muammer Benli’ye Emanet

2019/2020 sezonunda Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek olan Yahyalıspor altyapı sorumluluğuna ve Kulüp Müdürlüğüne Muammer Benli getirildi.


Konuya ilişkin açıklama yapan Yahyalıspor Başkanı Sedat Turgay Koyuncu, ”Yahyalıspor Kulüp Müdürlüğüne ve Kulüp Altyapı Sorumluluğuna Yahyalısporda forma giymiş Muammer Benli hocamızı getirmiş bulunmaktayız. Bu kararı alırken Muhammed Benli hocamızın Yahyalı Futbol Okulunda altyapıya yönelik yaptığı başarılı çalışmalar göz önünde bulundurduk. Yönetimimizde hocamızın altyapı konusunda Yahyalıyı da tanıyan biri olarak en uygun seçim olacağı kanaati oluştu.” dedi.


Gelecek sezonki alt yapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Koyuncu “Önümüzdeki sezon BAL ligi statüsü gereği Yahyalıspor olarak üç tane “U” kategorisinde takım çıkaracağız. Bildiğiniz gibi altyapı amatör futbol için en önemli konulardan birisi. Bugün Türk Futbolunda yaşanan sorunların kaynağında maalesef altyapıya gereken önemin verilmemesi yatmaktadır. BAL ligi bize bazı yükümlülükler yükleyerek altyapı için bize büyük bir fırsat sağladı. Bu sene altyapıyı destekleyerek geleceğimiz için çok önemli bir adım atmış olacağız. Bu konuda kendine güvendiğimiz Muammer Hocamıza olan inancımız sonsuzdur.” diye konuştu.


Yahyalıspor altyapı sorumluluğuna getirilen Muammer Benli de yaptığı açıklamada “Uzun yıllar forma giydiğim Yahyalıspor tarafından bu göreve layık görülmem beni ziyadesiyle mutlu etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğündeki görevim esnasında altyapıya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Bunun meyvelerini de altyapıya kazandırdığımız çocuklarımız vesilesiyle gördük. Şimdi Yahyalıspor ve Türk Sporunun kazanması için elimizden geleni yapacağız. Şahsıma yüklenen sorumluluğun çok büyük olduğunun farkındayım. İnşallah yönetimimizin ve Yahyalımızın desteğiyle bu yükün altından başarıyla kalkacağız.” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:43
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