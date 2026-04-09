Yahyalı'dan Gazze'ye merhamet köprüsü! 12 yaşındaki Ecrin'in kuzusu 100 bin TL'lik dev bir yardıma dönüştü!

Kayseri Yahyalı'da yaşayan 12 yaşındaki Ecrin Güçlü, elleriyle besleyip büyüttüğü kuzuyu, Gazze'ye bağışladı.

Dünyanın dört bir yanından Gazze'deki insanlık dramına "dur" demek için hazırlanan devasa yardım filosu, 12 Nisan'da denizlerde yankılanmaya hazırlanıyor. Mazlumların sesini dünyaya duyurmak ve kapalı kapıları aralamak amacıyla yola çıkan bu organizasyona, Yahyalı ilçesinden de destek geldi. İşgalci güçlerin 12 bin Filistinli hakkında verdiği hukuksuz idam kararlarına karşı tepkilerin çığ gibi büyüdüğü bir atmosferde; 12 yaşındaki Ecrin'in vefası, Anadolu'nun merhametini ve sessiz kalmayışını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

İHH tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda organize edilen programa Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanı hınca hınç dolduran kalabalık, Filistinli esirler için verilen 12 bin idam kararına karşı tek ses oldu. Atılan sloganlar ve getirilen tekbirlerle Yahyalı semaları yankılanırken, bu zulmün karşısında yıkılmaz bir irade sergilendi. Katılımcılar, masumların hayatına kastedilmesine karşı uluslararası kamuoyunu göreve çağırdı.

İlçeye bağlı Kopçu Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Ecrin Güçlü de geçtiğimiz yıl bir komşusunun hediye ettiği ve kendi elleriyle besleyip büyüttüğü kuzusunu, hem açlıkla pençeleşen hem de idam tehdidi altındaki Gazze'deki akranları için bağışladı. Ecrin'in bu bağışı, hayırseverlerin yoğun katılımıyla dev bir kampanyaya dönüştü. Kuzu adına toplanan hisselerle kısa sürede tam 100 bin 336 TL nakdi yardım birikti.

"Benim kuzum belki bir gemiye yol açacak"

Programda konuşan Ecrin, 12 Nisan'da yola çıkacak olan uluslararası yardım filosuna atıfta bulunarak, "Geçen yıl komşum bana bir kuzu hediye etmişti; ailemle birlikte onu besledik, büyüttük. Ve şu anda Filistin'deki kardeşlerimiz için bağışlıyorum. Onları idamla, ölümle korkutmaya çalışıyorlar ama biz onları unutmadık. Benim kuzum belki bir gemiye yol açacak. Sizlerden de bağışlarınızı bekliyorum" dedi.

"Yahyalı'nın merhameti sınırları aşıyor"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, küçük Ecrin'i alnından öpüp tebrik ederek, "Yahyalı halkı her zaman mazlumun sesi olmuştur. 12 bin masumun idam kararıyla dünyanın vicdanı test edilirken, Yahyalı bugün burada sadece bir kuzu değil, kocaman bir yüreği Gazze'ye uğurluyor. Ecrin evladımızın bu asil davranışı, Gazze yolundaki gemilere rüzgar, oradaki yavrularımıza umut olacaktır" ifadelerini kullandı.