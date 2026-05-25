Kameraya böyle yansıdılar! Sarıkamış'ta ayılar artık günlük hayatın parçası

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kars Sarıkamış'ta neredeyse her gün farklı noktalarda görülen boz ayılar, bu kez oteller bölgesi ve yol kenarında cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar, artık yalnızca ormanlık alanlarda değil, günlük yaşamın içinde de sık sık karşılaşılan görüntülerle kameraya yansıyor.

 

Günlük hayatın parçası oldular

Sarıkamış'ta neredeyse her gün farklı noktalarda görülen boz ayılar, bölge halkının yaşamının adeta bir parçası haline geldi. Vatandaşların ayılara alıştığı kadar, ayıların da insan varlığına alıştığı gözlemleniyor. Özellikle akşam saatlerinde ilçe merkezine kadar inen ayılar, zaman zaman çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek arıyor.

 

Oteller bölgesinde görüntülenen iki boz ayının rahat tavırlarla dolaşması dikkat çekerken, anne ayının iki yavrusuyla birlikte yol kenarında ilerlediği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

 

Doğası ve yaban hayatıyla ünlü Sarıkamış'ta yaşanan bu görüntüler, insan ile yaban hayatının iç içe geçtiği dikkat çekici tabloyu bir kez daha ortaya koydu.

