  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vodafone Türkiye’de CEO değişimi
Ekonomi

Vodafone Türkiye’de CEO değişimi

Vodafone Türkiye Üst Yöneticiliği (CEO) görevine, 1 Kasım 2020’den geçerli olmak üzere Alex Froment-Curtil atandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:41:00 -
Vodafone Türkiye’de CEO değişimi

2016’dan bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapan Colman Deegan, 1 Kasım’dan itibaren bayrağı Alex Froment-Curtil’e devredecek. Deegan ise Vodafone İspanya CEO’su olarak yeni görevine başlayacak. Alex Froment-Curtil, Türkiye’deki yatırımlarının 15. yılını kutlayacak Vodafone Türkiye’ye katılmaktan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Vodafone Türkiye, yıllar boyunca imza attığı büyük başarılar ve son dönemde teknoloji iletişim şirketi olma yolunda gerçekleştirdiği önemli dönüşümle topluma sunduğu kritik dijital hizmetlerle herkes için kesintisiz iletişim sağlamada merkezi bir role sahip bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

uğur

BİRAZ YATIRIM YAP WODAFON HİÇBİR YERDE DOĞRU DÜZGÜN ÇEKMİYOR
  • Yanıtla
Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!
Gündem

Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
Dünya

AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada ..
Davutoğlu neyin peşinde? Tepki çeken açıklama
Gündem

Davutoğlu neyin peşinde? Tepki çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Ölüm sayıları gerçeği yansıtmıyor' iddialarına cevap vermesinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay