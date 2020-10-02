Vodafone Türkiye’de CEO değişimi

2016’dan bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapan Colman Deegan, 1 Kasım’dan itibaren bayrağı Alex Froment-Curtil’e devredecek. Deegan ise Vodafone İspanya CEO’su olarak yeni görevine başlayacak. Alex Froment-Curtil, Türkiye’deki yatırımlarının 15. yılını kutlayacak Vodafone Türkiye’ye katılmaktan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Vodafone Türkiye, yıllar boyunca imza attığı büyük başarılar ve son dönemde teknoloji iletişim şirketi olma yolunda gerçekleştirdiği önemli dönüşümle topluma sunduğu kritik dijital hizmetlerle herkes için kesintisiz iletişim sağlamada merkezi bir role sahip bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.