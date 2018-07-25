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Vincent Aboubakar transferinde flaş gelişme!

Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna katmak istediği Kamerunlu golcü Aboubakar için Porto'dan kesin açıklama geldi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:26
Vincent Aboubakar transferinde flaş gelişme!

Portekiz A Bola gazetesinin iddiasına göre Beşiktaş, Aboubakar'ı transfer etmek istiyor ancak Porto'nun istekleri çok net. Porto, golcü futbolcunun satış ücretini 50 milyon Euro olarak belirledi ve kiralama teklifini seçenekler arasına koymadı.

Beşiktaş'ın Porto'nun istediği ücretlere çıkamayacağı ve Aboubakar transferinin rafa kalktığı iddia edildi.

YENİ ADAY TIQUINHO

Beşiktaş'ın Aboubakar'da aldığı ret cevabı sonrası Porto'dan Tiquinho Soares'i istediği iddia edildi. 27 yaşındaki Brezilyalı forvet Tiquinho için ilk girişimi yapan Beşiktaş'ın transferi kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediği belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:26
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