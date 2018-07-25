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Vida transferinde önemli gelişme!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida'yla ilgili Fransız basınından bomba bir iddia geldi. Buna göre Monaco, Siyah Beyazlılar'ın kapısını 30 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:07
Vida transferinde önemli gelişme!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yla ilgili Fransız basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

Ülkesiyle 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından bir anda transferin en çok konuşulan ismi hâline gelen Siyah Beyazlı futbolcuyla Monaco'nun ilgilendiği ortaya çıktı.

L'équipe gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Liverpool'un transferinden vazgeçtiği öğrenilen Vida'yla ilgili Fransız kulübü girişimlere başladı.

Haberde Fransız devinin Kara Kartal'ın talep ettiği 30 milyon euroluk bonservis ücretini ödemeye hazır olduğu kaydedildi. (Fanatik)

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:07
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