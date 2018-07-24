Vida için İstanbul'a geliyorlar

Beşiktaş'ın olabilecek en yüksek bedelle elden çıkarmak istediği Domagoj Vida için beklenen talip çıktı: Liverpool. Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton ile pazarlıkları yürüten siyah-beyazlılar, daha yüksek bütçeye sahip Liverpool'un ilgisini görünce fiyat artırdı ve rotasını Merseyside devine çevirdi.



LIVERPOOL YETKİLİLERİ, VIDA İÇİN GELİYOR!



Kadrosunda Vida'nın milli takımdan partneri Dejan Lovren'i de bulunduran Kırmızılar'ın bu bölgede rotasyonu geniş tutmak istediği ve Vida'ya yöneldiği ifade ediliyor. Liverpool yetkilileri, çarşamba günü İstanbul'a gelecek.



PSG'DE BONUCCI'NİN ALTERNATİFİ



Liverpool'un kıskacındaki Vida'yla ilgilenen bir diğer dev Paris Saint-Germain. Milan'ın dünyaca ünlü stoperi Leonardo Bonucci için İtalyan ekibiyle görüşmeleri sürdüren PSG kurmayları, 50 milyon Euro'luk bonservisi çok bulursa Hırvat oyuncuya yönelecek. Bu durum gerçekleşirse Beşiktaş, Vida için 30 milyon Euro'luk bonservis bedelinde ısrarcı olacak.



VIDA'NIN ADI UEFA LİSTESİNDE YOK



Beşiktaş, B36 Torshavn ile oynayacağı Avrupa Ligi 2. tur ön eleme maçları için takım listesini dün UEFA'ya gönderdi. Bu listede Domagoj Vida'nın adının olmaması da, Hırvat oyuncunun kesinlikle satılacağının en büyük göstergesi oldu.



VIDA'NIN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



Transfer gündeminin en çok kunuşulan oyuncusu olan 29 yaşındaki stoperle ilgili menajeri Uğur Avadan da Radyospor'a şunları söyledi: "İlgilenenlerin olması çok normal. Bu tekliflerin önce Beşiktaş'ı memnun etmesi sonra da Vida'yı tatmin etmesi lazım. Liverpool ya da Everton sayılan ekipler, İspanya'dan da talip var. Barcelona'nın izlediğini ve listesine aldığını biliyorum ama zor olacağını düşünüyorum. Atletico Madrid ve Sevilla'nın da bildiğim kadarıyla ilgisi var."