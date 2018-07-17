Vida Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Beşiktaş'tan flaş karar

29 yaşındaki savunmacı, şampiyonluğu kaçırdıkları turnuvada en iyi 11'e girmeyi başardı.

İngiltere'den Liverpool, West Ham, Everton, İspanya'dan Atletico Madrid ve Sevilla, Vida konusunda Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmak için haber bekliyor.

Liverpool ve West Ham, Vida'yı renklerine katmak için 22 milyon Euro'yu (yaklaşık 127 milyon TL) gözden çıkarmış durumda.

Everton 17 milyon Euro vermeye hazır. Dünya Kupası sırasında oyuncunun kafasının karışmaması için teklifleri Vida ile paylaşmayan yönetim, önce Hırvat yıldız ile görüşüp fikrini alacak ardından da Vida'yı isteyen kulüplerle masaya oturacak.

BEŞİKTAŞ'A GÖRE RAKAM 30

Beşiktaş yönetimi 30 milyon Euro (yaklaşık 170 milyon TL) bonservis konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor. O nedenle önce taliplerin nereye kadar çıkacağını görecek ardından da en kârlı şekilde bu işe noktayı koyacak.

Kaynak:Sabah