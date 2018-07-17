0553 313 94 23

Vida Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Beşiktaş'tan flaş karar

Beşiktaş yönetimi Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile başarılı performans gösteren Domagoj Vida'yı satma kararı aldı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:38
Vida Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Beşiktaş'tan flaş karar

29 yaşındaki savunmacı, şampiyonluğu kaçırdıkları turnuvada en iyi 11'e girmeyi başardı. 

İngiltere'den Liverpool, West Ham, Everton, İspanya'dan Atletico Madrid ve Sevilla, Vida konusunda Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmak için haber bekliyor.

Liverpool ve West Ham, Vida'yı renklerine katmak için 22 milyon Euro'yu (yaklaşık 127 milyon TL) gözden çıkarmış durumda.

Everton 17 milyon Euro vermeye hazır. Dünya Kupası sırasında oyuncunun kafasının karışmaması için teklifleri Vida ile paylaşmayan yönetim, önce Hırvat yıldız ile görüşüp fikrini alacak ardından da Vida'yı isteyen kulüplerle masaya oturacak. 

BEŞİKTAŞ'A GÖRE RAKAM 30
Beşiktaş yönetimi 30 milyon Euro (yaklaşık 170 milyon TL) bonservis konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor. O nedenle önce taliplerin nereye kadar çıkacağını görecek ardından da en kârlı şekilde bu işe noktayı koyacak.

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:38
  1. Domagoj Vida
  2. Beşiktaş
  3. Hırvatistan Milli Takımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan Tufan'ın akıbeti belli oldu! Cocu, kritik raporu sundu
    1. Ozan Tufan'ın akıbeti belli oldu!..
    2. Evde sokak köftesi nasıl yapılır?
    3. Üniversitelerde tanıtım atağı
    4. TSK'ya ANKA-S takviyesi! Teslimatlar..
    5. FETÖ'cü hain general gitti! PKK..
    6. OHAL sonrası düzenleme Meclis''te..
    7. Trump başkanlık çalışmalarına şimdiden..
    8. Fikrini paylaş, projelerini hayata geçir
    9. Terörle mücadele kanunu Perşembe günü..
    10. Ekmek neden kilo aldırır?
    11. Cezaevinden izinli çıkıp karısını 4...
    12. 11. yılına hızlı hazırlanıyor
    13. Abdullah Gül Parkı'nın ismi değişti!..
    14. Doğu Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!
    15. Bilnet okullarının yeni kampüsleri..
    16. İlyasova, Milwaukee Buks ile anlaştı
    17. Galatasaray'dan yılın bombası!..
    18. İngiliz bakandan çok konuşulacak..
    19. İstanbul Ticaret Odası üniversitesinin..
    20. TOKİ Manisa Akgedik Yunuskent kura..
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!