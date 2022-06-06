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Aktüel Vicdansızlar! Gıda fiyatlarında oynanan oyun böyle ifşa oldu
Aktüel

Vicdansızlar! Gıda fiyatlarında oynanan oyun böyle ifşa oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde boş araziye dökülen tonlarca sebze ve meyveleri görüntüleyen vatandaş, gıda fiyatlarında oynanan oyunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 19:29:00 - 2022-06-06 19:31:32

Havaların ısınmasıyla birlikte sebze ve meyvelerin fiyatlarında düşüş başladı. Ancak bazı fırsatçıların fiyatları yukarı çekmek için stokçuluk yaptığı veya meyve-sebzeleri çöp gibi döktüğü biliniyor.

O fırsatçılığın son örneği Antalya'da yaşandı. 4 Haziran'da Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakan bir vatandaş, tesadüfen karşılaştığı manzaranın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, tonlarca taze patlıcan, domates ve salatalığın döküldüğü görüldü. Sebzelerin henüz çok taze olması da dikkati çekti.

"Dökeceğinize vatandaşa dağıtın"

Görüntüleri çeken vatandaş, "Bunu dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın hayra girin. Bu nasıl insanlık? Oynanan oyunların çok acı gerçekleriyle karşılaştık" sözleriyle tepki gösterdi.

 

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