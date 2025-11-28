Vicdani bir sorumluluk olan ‘Dost Eli’ tüm Kayseri’ye yayılacak

Dost Eli Projesi ile paranın geçmediği, sevgi puanlarıyla alışveriş yapılan mağaza ve marketlerde, ihtiyaç sahiplerinin rencide edilmeden alışveriş yapabilmelerinin sağlandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Amacımız, Kayseri’de, Kocasinan’da her hanenin mutlu olmasıdır. Buranın açılışının üzerinden iki yıl geçti. Dost Market ve Dost Mağaza’yı ne kadar anlatsam da, Kayseri’nin bir buçuk milyonluk nüfusunun yarısının bu projeyi bildiğini düşünüyordum. Ancak çoğu vatandaşın bu hizmetten yeni haberdar olduğunu görüyor, bu nedenle bu projeyi anlatma ihtiyacı hissediyoruz. Bu hizmeti daha çok kişiye duyurmak zorundayız. Çünkü bir yandan “veren el” olan hayırseverlerin bu projeden haberdar olması, diğer yandan da “alan el” olan ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız gerekiyor. Biz bu projede veren eli ve alan eli bir araya getiriyoruz. Bu, devlet ile milletin kaynaşmasıdır. Bizlere inanan, güvenen hayırseverlerimiz destek veriyor. Allah hepsinden razı olsun, keselerine bereket versin. Bu projeye sahip çıkmak, sadece şehre değil, insana sahip çıkmak demektir. Bu, vicdani bir sorumluluktur. Bu nedenle basın mensuplarından da ricamız, daha fazla insanın bu projeden haberdar olmasına katkı sağlamalarıdır. Bizim burada kurduğumuz sistemin asıl amacı, ihtiyaç sahiplerinin yalnızca maddi değil, manevi ihtiyaçlarını da karşılamaktır. Aldığımız dualar ve vatandaşlarımızın memnuniyeti, bizim için her şeyden daha kıymetlidir. İhtiyaç sahibi; parçalanmış bir aile, engelli bireyler, yetim ve öksüz çocuklar olabilir. Tüm bu gruplara devlet olarak sahip çıkıyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, düşkün insanlar var. Biz, bu insanların her birine ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Aile sayımız sürekli değişiyor çünkü tahkikat yaparak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.