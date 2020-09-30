Vestel üretimi beyaz eşyalara Almanya’dan tam not

Vestel üretimi çamaşır kurutma makinesi, rakiplerini geride bırakarak 763 farklı model ürün arasından en iyi ürün olarak birinci seçildi. Test edilen diğer Vestel üretimi ürünlerden çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi ise yapılan testler sonucunda, hem fonksiyonellik hem de performans açısından en iyi puana ulaştı ve dört farklı ürün arasından dünyaca ünlü rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Vestel Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, “Tasarımını ve üretimini yaptığımız ürünler, sağladığı özelliklerden dolayı birçok markayı geride bırakarak zirveye yerleşti. Ürünlerimiz dünya çapındaki rakipleri arasında en yüksek puanı alarak birinci sıraya yerleşti ve kalitesini bir kez daha ispatladı” açıklamasında bulundu.