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Vertigo tedavisinde hastalığın nedeni bulunmalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kenan Bıkıcı, vertigo tedavisi ve vertigodan korunma yolları hakkında bilgi verdi.

17 Temmuz 2018 Salı 23:47
Vertigo tedavisinde hastalığın nedeni bulunmalı

Vertigonun bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın belirtisi olduğunu vurgulayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kenan Bıkıcı, toplumda çok sık görülen bu rahatsızlığın tedavisi hakkında bilgi verdi.

VERTİGO TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavide asıl önemli olan nedenin bulunmasıdır. Vertigoya neden olan hastalık meniere hastalığı ise ilaç tedavisi, ilaç tedavisi yeterli olmadığı durumlarda özel ameliyatlar yapılabilir, vertigonun nedeni tümör ise ameliyat gereklidir. Herhangi bir enfeksiyon sonucu veya psikojenik nedenlerden dolayı ortaya çıkan vertigolar istirahat ve basit ilaç tedavileri ile tamamen düzelir.

Vertigo tedavisi 4 aşamada yapılır:

1.Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması (stres, sigara, kafein, tuz v.b.)

2.Tetikleyici pozisyondan kaçınma

3.İlaç tedavisi ve denge egzersizleri

4.Orta kulağa ya da beyinde saptanan lezyona yönelik cerrahi tedavi.

VERTİGODAN NASIL KORUNULUR?

Stresten uzak durun.

Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin: Sağlıklı beslenin ve doğal ve organik ürünler yiyin. Güne yumurtayla başlayın ve sabah kahvaltısında her sabah 1 ya da 2 köy yumurtası yiyin. Günde toplam bir avuç ceviz, badem, fındık ve fıstık yiyin. Günlük süt tüketin. Protein içerikli gıdalar tüketin.

D vitamini takviyesi: Mümkün olduğu kadar güneşlenin. Sağlıklı bir vücut için D vitamini çok önemlidir.

Tuzu azaltın: Tuz iç kulaktaki sıvı artışına yol açıp vertigoyu tetikleyebiliyor. Bu nedenle tuzu azaltın.

Bol su için: Vücuttaki su tuz dengesini korumak içim bol bol su için. Ama çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun. Çünkü bu tarz içecekler de iç kulakta sıvı artışına yol açabiliyor.

Spor yapın: Sporun her alanda olduğu gibi vertigoda da önemi büyüktür. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan spora hayatınızda mutlaka yer ayırın. Ancak ani hareketler barındıran ağır sporlardan uzak durun.

Başınızı hızlı sağa sola çevirmeyin.

Lunaparklardaki oyuncaklardan uzak durun.

Hızlı araba kullanmayın.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 23:47
  1. VertiGo

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