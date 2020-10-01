Vergi kayıp ve kaçağı RADAR’a takılacak

Sistem, vergisel işlemlerin uzaktan denetlenebilmesine ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılmasına imkân tanıyacak. Farklı veri kaynaklarından edinilen bilgiler RADAR’da toplanacak ve risk senaryoları oluşturulacak.

Mali disiplin sürdürülecek

YEP’le enflasyonun kalıcı olarak tek hanelere düşürülmesi ve mali disiplinin sürdürülmesi de hedefleniyor. Bunun için kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak. Böylece enflasyonda atalet etkisi sınırlandırılacak. Eşel mobil sistemiyle petrol fiyatlarındaki olası oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisi bütçe dengesi de gözetilerek kısıtlı hale getirilecek.

Fiyatlar takip edilecek

Fiyatlardaki olağan dışı değişimler takip edilecek. Bu çerçevede mal ile hizmet standart kod ve birim ölçüsü bilgilerinin elektronik belgelerde yer alması sağlanacak. Söz konusu bilgiler, veri analiz sistemleri üzerinden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulacak. Kamu hizmet sunumunun ve idari yapısının etkinliğini artıracak ve gereksinimlerini dinamik bir yapıda karşılayacak bütçe sistemine 2021 yılında geçilecek. Böylece kamu kaynaklarının verimli kullanılması temin edilecek.

Kaliteli ürüne ödeme

Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) uluslararası ölçekte öncü bir merkezi satın alma kurumuna dönüşümü sağlanacak. Tıbbi cihazlarda değer bazlı geri ödeme modelleri ve uygulamaya alınması planlanan risk paylaşımı modelleriyle kaliteli ürüne ödeme yapılacak. Ayrıca bütçe daha etkin kullanılacak.

İthalatı aşağıya çekecek hamle

Yerli üretimi desteklemek amacıyla ithal yoğunluğu yüksek ürünlerin vergi oranları gözden geçirilecek. Bu ürünlerin ithalatının azaltılmasına katkıda bulunulacak. Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlerin vergilendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek. Dijital ekonomik faaliyetlerin tam ve doğru şekilde vergilendirilmesi sağlanacak. Matrah aşındırma ve kar