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Vergi kaçakçısı kulüp başkanından Mesut Özil'e ağır sözler!

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'in vergi kaçakçısı Başkanı Uli Hoeness, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil hakkında ağır sözler söyledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27
Vergi kaçakçısı kulüp başkanından Mesut Özil'e ağır sözler!

Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil, Dünya Kupası sürecinde ve öncesinde kendisine getirilen eleştiriler ve Recep Tayyip Erdoğan’la çekilen fotoğrafının ardından karşılaştığı tepkiler nedeniyle Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.

Hoeness,“Bu hayaletin sona ermesinden memnunum. Yıllardan beri b.k gibi oynuyor. Özil, en son ikili mücadelesini 2014 yılında kazandı. Ve şimdi kendisini ve kötü performansını bu fotoğrafın arkasına saklıyor” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Alman Milli Takımı ile 2014 senesinde Dünya Kupası'nı kaldırırken milli formayla çıktığı 92 maçta 23 gol atarken 40 asistlik katkıda bulundu.

HOENESS VERGİ KAÇIRMIŞTI

Bayern Münih'in Başkanı Uli Hoeness, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılandığı davada, toplam 18,5 milyon Euro vergi kaçırdığını itiraf etmişti.

Ancak bu rakamın 27 milyon Euro'dan fazla olduğu ortaya çıkmıştı.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27
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  2. Almanya
  3. Bayern Münih
  4. Milli Takım

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