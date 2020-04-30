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Aktüel

Vefa grupları ilçelerde de çalışmalara aralıksız devam ediyor

Bingöl’ün her ilçesinde olduğu gibi Karlıova’da Vefa Sosyal Destek Grupları, özellikle 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların tüm taleplerini yerine getiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:07:47 -
Vefa grupları ilçelerde de çalışmalara aralıksız devam ediyor

Bingöl’ün her ilçesinde olduğu gibi Karlıova’da Vefa Sosyal Destek Grupları, özellikle 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların tüm taleplerini yerine getiriyor.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları olan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçları kent merkezinde Valilik, ilçelerde ise Kaymakamlık koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları karşılıyor. Grupta yer alan polis, jandarma, vakıf ve zabıta ekiplerinin de aralarında yer aldığı bir çok kurumun personeli tüm ilçelerdeki gibi Karlıova’da da köylere kadar uzanarak vatandaşların ihtiyaçlarını ikametlerinde teslim ediyor. Özellikle rahatsızlığı bulunanların ilaçları eczaneden alınarak, köylere kadar bırakılıyor. Bu kapsamda son olarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan Kantarkaya ile Yiğitler köylerindeki vatandaşların da taleplerinin yerine getirildiği bildirildi.

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