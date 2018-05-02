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Ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid kendi seyircisi önünde Bayern Münih'i konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona ermesine rağmen Real Madrid adını finale yazdırdı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 01:17
Ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Bayern Münih, 3. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle öne geçti.

Real Madrid, karşılaşmanın 11. dakikasında Karim Benzema ile skoru eşitledi. İlk devrenin son dakikasında ise Bayern Münih'in penaltı beklentisini Cüneyt Çakır reddetti ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

İkinci yarının ilk dakikasında Bayern Münih'in kalecisi Sven Ulreich'in büyük hatasıyla Karim Benzema golü buldu ve Real Madrid 2-1 öne geçti.

Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise sahneye James Rodriguez çıktı. Bonservisini elinde bulundurduğu Real Madrid'e gol attı ve skoru tekrar eşitledi. James Rodriguez, golden sonra sevinmedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 01:17
  1. Real Madrid
  2. Bayern Münih
  3. Cüneyt Çakır
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. James Rodriguez
  6. Karim Benzema

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