Ve Fransa Ligue 1'de şampiyon ''PSG'' oldu!
Fransa Ligue 1'de PSG kendi seyircisi önünde Monaco'yu 7-1 gibi farklı skorla geçerek ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.16 Nisan 2018 Pazartesi 01:07
Fransa'da şampiyon PSG! Paris Saint-Germain ligde 33. haftada PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.
Rakibini 7-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de 5 haftada şampiyonluğunu ilan etti.
PSG, Celso, Cavani, Di Maria'nın golleriye 20 dakikada 3-0 öne geçti. Karşılaşmanın 27. dakikasında Celso bir kez daha sahneye çıktı ve fark 4'e çıktı.
İlk yarıda son sözü Rony Lopes söyledi ve ilk devreyi Paris Saint-Germain 4-1 üstün kapattı.
Paris Saint-Germain'in diğer golleri Di Maria, Falcao(k.k.) ve Julian Draxler'den geldi.
Bu sonuçla birlikte PSG puanını 87 yaparak şampiyon oldu. Monaco ise 70 puanla 2. sırada kaldı.
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