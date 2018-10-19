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Ve dev anlaşma tamam! 53,3 milyar Euro...

Avrupa Birliği ve Singapur arasında serbest  ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalandı.

19 Ekim 2018 Cuma 19:39
Ve dev anlaşma tamam! 53,3 milyar Euro...

Avrupa ve Asya'dan 51 lideri Brüksel'de bir araya getiren 12'nci  Avrupa-Asya (ASEM) Zirvesi kapsamında, AB- Singapur Ticaret Anlaşması,  AB-Singapur Yatırım Koruma Anlaşması ile Ortaklık ve İşbirliği Çerçeve Anlaşması  imzalandı.

AB ve Singapur arasında ticaret ve yatırım anlaşmaları müzakereleri  2010 yılında başlamış, 2014'te tamamlanmıştı. Söz konusu serbest ticaret  anlaşmasıyla gümrük vergileri, karşılıklı olarak ürün kategorilerine göre 3 ile 5  yıl arasında kaldırılacak.

Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve  Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması yeterli olurken, yatırım anlaşmasının  bütün üye ülke parlamentolarından onay alması gerekiyor.

AB ve Singapur arasındaki toplam ticaret hacmi 2017 yılında 53,3  milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde AB, Singapur'a 33,16  milyar avro, Singapur ise AB'ye 20,14 milyar avroluk ihracat yaptı. AB ülkeleri,  Singapur'a özellikle otomobil ve makine, Singapur ise AB'ye kimyasal ve tıbbi  ürün sattı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 19:39
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