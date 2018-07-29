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Ve Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Premier Lig'den...

Beşiktaş Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'te top koşturan Nacer Chadli'nin transferini bitirme aşamasına geldiği iddia edildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 01:41
Ve Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Premier Lig'den...

Umut Nayir ve Enzo Roco transferlerini arka arkaya açıklayan siyah beyazlılar kanat ağırlıklı oynayan ve zaman zaman 10 numarada da görev yapabilen Nacer Chadli'yi kadrosuna katmak üzere. Premier Lig takımlarından West Bromwich'in oyuncusu olan Chadli ile her konuda anlaşan transfer komitesi, oyuncunun kulübüyle de son pürüzleri çözmeye çalışıyor. Şenol Güneş'in özellikle istediği futbolculardan biri olan Chadli'nin transferinin son anda bir aksilik çıkmazsa birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 01:41
  1. Beşiktaş
  2. İngiltere Premier Lig
  3. West Bromwich
  4. Nacer Chadli

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