Vatandaşın Ayasofya coşkusu: Bu necip millet her hizmeti desteklemeye hazır

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Ayasofya Camii tam 86 yıl sonra aslına rücu etti. Ayasofya'da okunan Ezan- Şerif, kılınan namaz ve edilen dualar müslümanların ruhuna ilaç oldu.

Ayasofya Camii'ndeki tarihi güne şahitlik etmeyen vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a akın etti.

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yeniakit.com.tr ile paylaşan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederken Türk Milleti'nin gücüne vurgu yaptı:

"Bu emanetlere sahip çıktığımız için fetih fetih büyüyen bir ülkeyiz. Bu necip millet daha büyük hizmetlere hazır. Devlet büyüklerimizin de büyük katkıları ile büyük bir esaret ortadan kalkmış, hak yerini bulmuştur."