Vatandaş küplere bindi: İBB toplu ulaşımı resmen çökertti!

Toplu ulaşımla ilgili gözlemlerini sosyal medyada paylaşan bir vatanda, ulaşımın çökmesine neden olan maddeleri sıraladı.

‘’Malesef İstanbul’daki toplu taşıma ve trafik çökmüş durumda. Nedenlerini açıklıyorum.’’ diyen vatandaş, şunları paylaştı;

1) Benzin fiyatları normal seviyeye çekildiği için özel araçla ulaşımlar çok arttı. Bundan dolayı trafik oluyor. (bazı kafası az çalışan arkadaşlar buna anlamayabilir, benzin fiyatı 28 liradan 19 liraya düştüğü için ve gelire oranla neredeyse aynı orana geldiği için özel araç kullanımı arttı. zaten bunu fark edemiyorsanız diyecek bir şeyim yok.)

2) İBB yeni otobüs şoförleri işe aldı, şoförler araca tam hakim değil. Bu nedenle yavaş kullanıyor. Daha iyi bir eğitim verilmeli. (Ve bazıları yolu bilmiyor 2022 yılında şoföre gideceği yolu gösteren bir uygulama yapmak çok zor olmamalı)

3) Metro-metrobüs her yerde tıklım tıklım, kalabalık yaşanıyor… Ve hala seferler sıklaştırılmıyor.

Eski hükümetin 5 sene önce başlattığı metrolara biz yaptık diye çökmekle olmuyor. İkide bir İBB wifi olmayan metrolarda İstanbul senin diye anons yapmakla olmuyor. Sabahları biraz seferleri sıklaştır da rahat edelim.

İşte İBB toplu ulaşımının çökmesi ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları;

imamyan’ın belediye bütçesini vatandaşın hizmetine harcamak yerine aç yandaşlarını doyurmak için aktarmasından kaynaklanmaktadır. ama olsun sonuçta halk partili, hizmet vermese de olur. koltuğa eşek otursa siz yine gidip oy verirsiniz. en bilinen örneği için; (bkz: tunç soyer)

2019 öncesinde onlarca kez şöföre yol tarif etmişimdir. hatta yeni geçen biri için akp chp fark etmez bu hep yaşanan bir şey. tıklım tıklım denmesi de komik iş çıkış saati hep öyle oluyor. bazı otobüs hatlarında kesinlikle sıkıntı var sefer sayıları artmalı. t4 hattını çok kullanıyordum 2020 ortalarında çok sıkıntılıydı yetmiyordu zamanla düzelmişti mesela. yine kalabalıktı ancak eskiden 7. tramvaya falan binerken artık ilk gelene binebiliyordum. metrobüs ile alakalı sayın cumhurbaşkanınız onay vermediği için özkaynaklarıyla zaten metrobüs alımı yaptılar. benzin fiyatları normal seviyeye çekilmiş he canım he ülkede rekor enflasyon rekor benzin motorin fiyatları var normal seviyeye çekilmiş. ibb zamlarında ortalığı ayağa kaldırdınız bir zahmet marmaray ve yht zamlarına da şu mübarek ağızlarınızı açın be

trollerin bugünkü iftira konusu. istanbul trafiği gayet normaldi, normal dediğim standart yoğunluk. 85 tane yeni iett hattı eklenmiş 3 ayda. çalışmayan herhangi bir metro tramvay hattı yok. metro hatlarında sefer aralığı neyse o işlemiş. muhtemelen sabiha gökçen uzatması sonrası kadıköy metrosuna hücum olmuş

vay aptal troll vayyy. benzin fiyatları normal seviyeye çekildi heeee.

sene 1993-1994. liseye gidiyorum. belediye başkanı recep tayyip erdoğan. benden yaşça büyük üniversiteye giden bir arkadaşım var. otobüs şoförü yolu bilmiyormuş. arkadaşım tarif edebilirim demiş. kadıköy’den bostancı’ya doğru yola çıkmışlar. arkadaşım otobüsü güzergahı olmamasına rağmen evinin önünden geçirmiş. durak olmamasına rağmen beni burada indirir misin abi, evim burada demiş. şoför indirmiş. demem o ki; bazı şoförlerin güzergahı bilmemesi yeni bir şey değil. 30 sene önce de olan bir durumdu. ondan 3-4 yıl sonrası. yine belediye başkanı rte. hatta denizcilik işletmeleri müdürü de binali yıldırım olsa gerek. evlerimiz kadıköy’de okul beyazıt’ta. sürekli vapurla kadıköy sirkeci arasını gidip geliyoruz. 3 katlı vapurlarda 3. kat açık ve önünde de kaptan köşkü var. kaptanlar köşkte çiçek bakıyorlar hatta demleniyorlar. başka bir arkadaşım ve onun arkadaşları kaptanla muhabbet edip kaptan köşküne geçmişler. sohbet muhabbet derken kaptan vapuru kısa bir süreliğine arkadaşımın kullanmasına izin vermiş.

benzin fiyatları normale çekildi den sonrasını okumadım bile.

“benzin fiyatları normal seviyeye çekildiği için” içmesene kardeşim şunu. alanı var, alamayanı var. pudra neyinize yetmiyor.

