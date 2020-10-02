Varank: Öncü göstergeler güçlü büyümeye işaret ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, OSBÜK ile bir önceki toplantının yapıldığı mayıs ayıyla kıyasla daha pozitif ve güçlü bir görünüm olduğunu söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gösterdikleri ekonomik mücadeleyle Türkiye’nin birçok ülkeden pozitif yönde ayrıştığını vurgulayan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımlar attıklarını dile getirdi.

“Ekonomik güven göstergeleri yükseldi”

Sanayi üretiminin, sokağa çıkma kısıtlaması olan dönemlerde bile durmadığına dikkati çeken Varank, şöyle devam etti: “Uyguladığımız politikaların sonucu olarak, hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı. İmalat sanayinde siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları ve ekonomik güven göstergeleri yükseldi. Eylülde 52,8 değerini alan İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, 4 aydır eşik değerin üzerinde bir performans gösteriyor. Veride en dikkat çekici gelişmeyse, istihdam oluşturma hızının güçlenmesi. Firmalar artan siparişler doğrultusunda, Şubat 2018’den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi.” “

OSB’lerde elektrik tüketiminde rekor”

Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Organize Sanayi Bölgelerimiz, eylülün ilk 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı. Marta göre yüzde 7 daha fazla elektrik tüketiyorsunuz, bu üretimin izlediği seyir açısından çok anlamlı bir gösterge. Dolayısıyla üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, şimdiden güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Ümit ediyorum ki, bu performansı yılın son çeyreğinde de sürdürecek, 2021’e iyi bir başlangıç yapacağız.”

'Sahada ne olup bittiğinden haberleri yok'

Bir ay önce Gebze’de Makine İhtisas ve İMES OSB’de yer alan 40 fabrikanın, geçen hafta sonu da Gaziantep’te 300 tesisin resmi açılışını yaptıklarını hatırlatan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz bunları yaparken, hiçbir üretimi hiçbir katma değeri olmayan, heykel açmayı yatırım sanan muhalefet de boş durmadı. Anlamadan, dinlemeden hemen saldırıya geçti. Biz güya fabrika diye lokanta, eczane, market açmışız, 40-50 yıllık fabrikaları, sıfırdan açıyor gibi göstermişiz. İddiaları neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bu arkadaşlar, komple yeni yatırımla ilave yeni yatırım arasındaki ayrımı bile bilmiyor. Ayrıca, firma açmakla üretim tesisi açmanın aynı şey olduğunu zannediyorlar. Bir firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları almıyor. Sahada ne olup bittiğinden zerre haberleri yok, hiçbir şey bilmiyorlar ama laf çok, ezber çok.”

Yatırıma çağırdı

Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurdukları 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Fonu ile erken aşama girişimlere destek sunmanın yanında, onlara ölçek kazandırma yolunda da kritik bir mekanizmayı harekete geçirdiklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, OSB yönetimlerini bu fona yatırım yapmaya çağırdı.