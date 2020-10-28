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Aktüel Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-10" operasyonu
Aktüel

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-10" operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:31:53 -
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-10" operasyonu

VAN (AA) - Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda keskin nişancı tüfeği, patlayıcı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesi kırsalında 27 Ekim itibarıyla "Yıldırım-10" operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Operasyonda, Zagros/Şiyar-1 keskin nişancı tüfeği ve bu silaha ait 12 fişek, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram C4 patlayıcı, 23 küçük tüp, 20 büyük tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmat olay yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."


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