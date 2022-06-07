Van’da deprem son dakika: Depremde yıkılan bina var mı?
Van’daki deprem merkez üssü nere? Van’da deprem yıkılan bina oldu mu, Van depremi çöken bina var mı? Son dakika haberine göre, Van’da deprem meydana geldi. AFAD Van Tuşba depremine ilişkin açıklama yaptı. İşte son deprem detayları.
Son dakika haberine göre, Van'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardı veriye göre, Van'ın Tusba ilçesinde saat 11.01'de 4.68 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremede can ve mal kaybı yaşandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, AFAD verilerine göre Tokat'ın Pazar ilçesinde sabah saat 08.06'da 3.2 şiddetinde deprem olmuştu. Merkez üssü Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyü olan depremde İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.